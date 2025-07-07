Глава МЧС прилетел в Баку

Александр Куренков прибыл в Азербайджан для участия в заседании генассамблеи международной организации гражданской обороны. У него запланированы двусторонние встречи с представителями иностранных государств

Александр Куренков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава МЧС Александр Куренков прилетел в Баку, сообщило МЧС. В ведомстве указали, что он прибыл для участия в заседании Международной организации гражданской обороны (МОГО). Ранее самолет МЧС вылетел из Внуково и приземлился в Баку, следовало из данных Flightradar24.

В пресс-службе министерства отметили, что ключевой вопрос повестки — выборы генерального секретаря Международной организации гражданской обороны. Сейчас МОГО объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств. МЧС России стало членом организации в 1993 году. С января 2025 года исполняющим обязанности генерального секретаря МОГО назначен Роман Лапин.

Кроме того, на полях заседаний Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи МОГО в Баку Куренков проведет двусторонние встречи с представителями ряда иностранных государств.

Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня, после того как в России прошли массовые задержания азербайджанцев. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», заявив о погибших и пострадавших после рейдов. Российское внешнеполитическое ведомство заявило о «недружественных действиях» азербайджанской стороны в ответ на задержания российских журналистов «Sputnik Азербайджан» в Баку.

При этом в Кремле подчеркивали, что Москва и Баку должны остаться партнерами и союзниками. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает, что все проблемы с Азербайджаном будут урегулированы конструктивно, таким образом, «чтобы он соответствовал общему духу двусторонних отношений»,