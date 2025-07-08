Бывшего военного обвинили в продаже ВСУ фотографий военной техники за $80
Бывший военный из Челябинска за $80 продавал ВСУ фотографии российской техники, продовольственных складов и вооружений, говорится в документах суда, с которыми ознакомился ТАСС.
В материалах дела сообщается, что «за фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинскими спецслужбами на банковский счет обвиняемого было осуществлено два транша: $30 и $50». По делу задержан бывший военный, который служил по контракту. Его этапировали в Москву.
Обвиняемый же заявил, что признает фактическую сторону дела, но не считает, «что совершил какое-то преступление».
Обвинение бывшему ефрейтору предъявили ранее, в июне. По версии следствия, тот продал ВСУ секретные данные, подал заявку в «Легион «Свобода России» (признана в России террористической и запрещена) и направился на границу с Украиной.
Его задержали и обвинили по ст. 275 УК России — покушение на госизмену и госизмена, ст. 338 — дезертирство в условиях вооруженного конфликта, ст. 174.1 — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, а также ст. 205.5 — попытка участия в деятельности организации, признанной террористической.
Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы.
В марте правоохранительные органы задержали в Крыму местную жительницу, девушку 28 лет, которая вступила в один из украинских каналов в Telegram и по запросу Киева собирала информацию о местоположении военных объектов российской армии.
Девушка фотографировала воинские эшелоны, направляла ВСУ данные о передвижении поездов, осуществляющих воинские перевозки. Украинская армия планировала использовать эту информацию при нанесении ракетных ударов, отметили в ФСБ России.
Против девушки завели дело по ст. 275 УК — госизмена. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.
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