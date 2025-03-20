ФСБ задержала жительницу Крыма за передачу ВСУ фото воинских эшелонов

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Жительницу приграничного Джанкойского района в Крыму задержали по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону и городу Севастополю.

По данным спецслужбы, 28-летняя крымчанка вступила в один из украинских каналов в Telegram и собирала по заданию разведки Минобороны Украины данные о местоположении военных объектов российской армии.

«Установлено, что указанный телеграм-канал используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

По версии ФСБ, женщина по заданию куратора выезжала в определенные им места и фотографировала находящиеся там объекты. Помимо этого, по собственной инициативе она отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Украинская армия планировала использовать эту информацию при нанесении ракетных ударов, уточнили в ведомстве.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

14 марта ФСБ задержала по подозрению в передаче данных разведке Украины жителя Керчи. По данным ФСБ, мужчина собирал сведения о феодосийской нефтебазе, военном аэродроме, Крымском мосте и других объектах в регионе. Украинская разведка планировала использовать эту информацию при нанесении ракетных ударов, отметили в спецслужбе.