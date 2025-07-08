 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Камчатке объявили награду за сведения об убившей младенца матери

На Камчатке объявили награду в 1 млн руб. за сведения об убившей младенца матери

Награду в размере одного миллиона рублей назначили за помощь в поимке матери, убившей новорожденного ребенка в Петропавловске-Камчатском, сообщает СУ СК по Камчатскому краю.

По данным следствия, 6 марта 2024 года на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском было найдено тело новорожденного мальчика, замотанное в пододеяльник. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена.

«УМВД России по Камчатскому краю гарантирует вознаграждение в 1 млн руб. за помощь органу следствия в установлении местонахождения женщины, которая в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года родила младенца, обнаруженного мертвым при вышеизложенных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Выбросившую младенца из окна несовершеннолетнюю отпустили из зала суда
Общество
Фото:СУ СК России по Ленинградской области

По факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В июне в Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве месячной девочки. По версии следствия, мать малолетней с силой бросила ее на диван, в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

Читайте РБК в Telegram.

Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
убийство детей убийство Камчатский край новорожденный
Материалы по теме
В Ленобласти задержали 15-летнюю мать выброшенного в окно младенца
Общество
В Башкирии умер младенец, к которому в кроватку положили включенный фен
Общество
В Коломне в канализационной трубе нашли тело младенца
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
Кризис середины карьеры. Почему работа делает нас несчастными к 40 годамПодписка на РБК, 07:00
В Израиле — налоговая «революция». Как поменяются критерии резидентстваПодписка на РБК, 07:00
Посольство потребовало у США сведения об экстрадированном россиянине Политика, 06:59
WP рассказала, почему программа «золотых карт» Трампа не заработает Бизнес, 06:44
На Камчатке объявили награду за сведения об убившей младенца матери Общество, 06:37
«РИА Новости» узнали о задержании 9 мая обвиняемого в подготовке теракта Политика, 06:11
«Известия» узнали, что кабмин одобрил списание долгов по налогам без суда Финансы, 06:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия на Украину Политика, 05:39
Трамп оценил решение России «не останавливаться» в конфликте с Украиной Политика, 05:06
WSJ узнала, сколько оружия пообещал Зеленскому Трамп Политика, 04:51
В Хабаровском крае задержали подозреваемую в поджоге релейных шкафов Политика, 04:32
Нетаньяху заявил, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 04:08
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России Общество, 04:02
Reuters назвал, кто не получит письмо Трампа про пошлины Политика, 04:00