На Камчатке объявили награду в 1 млн руб. за сведения об убившей младенца матери

На Камчатке объявили награду за сведения об убившей младенца матери

Награду в размере одного миллиона рублей назначили за помощь в поимке матери, убившей новорожденного ребенка в Петропавловске-Камчатском, сообщает СУ СК по Камчатскому краю.

По данным следствия, 6 марта 2024 года на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском было найдено тело новорожденного мальчика, замотанное в пододеяльник. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена.

«УМВД России по Камчатскому краю гарантирует вознаграждение в 1 млн руб. за помощь органу следствия в установлении местонахождения женщины, которая в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года родила младенца, обнаруженного мертвым при вышеизложенных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В июне в Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве месячной девочки. По версии следствия, мать малолетней с силой бросила ее на диван, в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).