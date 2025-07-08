На Камчатке объявили награду за сведения об убившей младенца матери
Награду в размере одного миллиона рублей назначили за помощь в поимке матери, убившей новорожденного ребенка в Петропавловске-Камчатском, сообщает СУ СК по Камчатскому краю.
По данным следствия, 6 марта 2024 года на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском было найдено тело новорожденного мальчика, замотанное в пододеяльник. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена.
«УМВД России по Камчатскому краю гарантирует вознаграждение в 1 млн руб. за помощь органу следствия в установлении местонахождения женщины, которая в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года родила младенца, обнаруженного мертвым при вышеизложенных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
По факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
В июне в Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве месячной девочки. По версии следствия, мать малолетней с силой бросила ее на диван, в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).
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