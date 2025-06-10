Выбросившую младенца из окна несовершеннолетнюю отпустили из зала суда
Несовершеннолетнюю девушку, которая выбросила своего новорожденного ребенка в пакете из окна, отпустили из зала Всеволожского городского суда, сообщает издание «Фонтанка». Суд решил не избирать для нее меру пресечения на время следствия.
Следствие просило отправить 15-летнюю девушку под арест в СИЗО.
СК Ленинградской области сообщил о задержании девушки в поселке Дубровка Всеволожского района области 6 июня. По данным следствия, 5 июня девушка родила ребенка в квартире, после чего поместила младенца в полиэтиленовый пакет и выбросила его из окна первого этажа дома по улице Томилина.
В СК подчеркнули, что младенец находился «в беспомощном состоянии», а действия матери создавали прямую угрозу его жизни.
Новорожденного своевременно обнаружили и доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Матери ребенка было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство) Уголовного кодекса.
В конце мая в Рязани на мусороперерабатывающем предприятии обнаружили тело новорожденного ребенка. По данным прокуратуры, труп младенца находился среди бытовых отходов. СУ СК по Рязанской области сообщало о начале проверки произошедшего.
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