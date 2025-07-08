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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Перми сняли ограничения на полеты

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Военная операция на Украине

Пермский аэропорт Большое Савино возобновил прием и отправку рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Они действовали два с половиной часа и были сняты в 03:08 мск.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на фоне атак беспилотников. В ночь на 7 июля ограничения вводили в аэропорту Саратова (Гагарин), они действовали около часа.

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В последние дни в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода произошел транспортный коллапс из-за массовых задержек и отмен рейсов. По данным Росавиации на вечер 7 июля, все аэропорты страны принимали и отправляли рейсы.

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Евгений Вахляев
аэропорты Пермь ограничения
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