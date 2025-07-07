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Политика ,  
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Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале. Сообщения появилось в 0:50 мск.

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Политика

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, вечером 6 июня возобновили работу воздушные гавани Иваново, Тамбова и Ярославля. О введении ограничений в тамбовском аэропорту Кореняко писал в 22:25 4 июля, в ивановском — в 8:50 5 июля.

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Теги
Полина Харчевникова
Саратов аэропорты Росавиация ограничения
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