Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы

Президент Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы в России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом вносится ряд изменений в положение о порядке прохождения военной службы.

В частности, военнослужащие из числа иностранных граждан теперь смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения, а также во время вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Кроме того, уточняется положение, касающееся порядка увольнения военнослужащих с военной службы и исключения их из списков личного состава воинской части.

Согласно новым правилам, военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, получит право выбрать основание для увольнения по своему усмотрению. Однако это правило не распространяется на случаи, когда увольнение происходит по особым основаниям, среди которых теперь числится включение в реестр иностранных агентов.

В понедельник, 7 июля, также вступил в силу закон, согласно которому заключить контракт с Минобороны и проходить службу в Вооруженных силах России теперь смогут и лица без гражданства. Закон вступает в силу с момента его опубликования с целью «безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил», говорится в пояснительной записке.

Кроме того, был опубликован закон, ужесточающий наказание для военнообязанных за несообщение в военкомат о смене своего места жительства. Теперь за это грозит административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.