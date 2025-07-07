В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам за службу в армии России

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Суд в Узбекистане приговорил 32-летнего гражданина страны к пяти годам лишения свободы по статье о наемничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на приговор. Мужчина проходил военную службу по контракту в России.

По данным дела, обвиненный уехал в Россию в 2018 году, получил российское гражданство, не отказавшись от гражданства Узбекистана. В 2024 году он подписал контракт на службу в российской армии, но уже 27 июля того же года был ранен. Суд расценил его участие в иностранной армии как наемничество.

В сентябре его признали временно непригодным для службы, после чего, в декабре, подсудимый отправился на родину рейсом Самара — Ташкент. Во время досмотра в его телефоне обнаружили фотографии документов, указывающих на участие в боевых действиях.

Мужчину обвинили и признали виновным по статье о наемничестве — п. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Узбекистана. Его отправили в колонию на пять лет, хотя статья предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

В мае другого гражданина Узбекистана, проходившего в России службу по контракту, на родине приговорили к четырем годам колонии за наемничество.

Мужчина уехал на заработки в Санкт-Петербург в феврале 2024 года, а уже в июне подписал годовой контракт на военную службу. Во время сборов в районе Луганска он получил ранение.

Вернувшись в Узбекистан в феврале 2025 года, он добровольно сдался властям. Суд признал его виновным по статье о наемничестве и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.