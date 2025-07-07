В Северной Осетии и Ставрополье объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников звучит в Северной Осетии, сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.
«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно», — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме этого, беспилотную опасность объявили также и в Ставропольском кра. Об этом сообщил глава Владимир Владимиров. Позднее, в 3:06 мск, аналогичный режим ввели в Мордовии.
Ранее угрозу атаки дронов ввели в Воронежской области. На момент создания материала режим все еще действует. В 0:18 мск глава региона Александр Гусев сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников над областью.
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