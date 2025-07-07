 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Отец Маска заявил, что порекомендовал бы сыну приехать в Россию

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск, посетивший в июне Москву, сообщил, что порекомендовал бы своему сыну тоже приехать в Россию. Об этом он заявил в эфире проекта «Центральный канал» на платформе «VK Видео».

«Не думаю, что он был в России, но я бы рекомендовал ему приехать в Россию. Я был в Москве. Удивительное место», — сказал он (цитата по ТАСС).

Также Эррол Маск заявил о желании посетить регионы, вошедшие в состав России.

«Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией. Вот эти вот искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему», — отметил он.

Отец Маска рассказал о снижении желания работать у граждан стран Европы
Общество

Ранее Эррол Маск заявил, что западные страны пытаются пугать свое население мнимой угрозой, исходящей от России. По его словам, страны НАТО изображают Россию как угрозу несмотря на то, что их силы «в десять раз больше российских».

Отец Илона Маска приезжал в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», который прошел на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» 9–10 июня.

Читайте РБК в Telegram.

Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Илон Маск Россия Эррол Маск США
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Отец Маска заявил, что Стармер «получает инструкции» из-за рубежа
Политика
Прибывший в Россию отец Маска захотел поучиться лидерству у Путина
Политика
Отец Маска рассказал в Москве, как его отговаривали от поездки в Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
В Дагестане жители нескольких населенных пунктов массово отравились водой Общество, 01:02
В аэропорту Перми ввели ограничения на полеты Общество, 00:50
Президент Бразилии посоветовал Трампу не вмешиваться в дела страны Политика, 00:46
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Трамп показал письмо о пошлинах для Сербии в 35% Экономика, 00:34
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы Общество, 00:13
В Каире возникли сбои со связью из-за пожара в здании компании Telecom Общество, 00:12
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Медведев ответил на угрозу Трампа ввести пошлины в 10% за поддержку БРИКС Политика, 00:09
Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале Политика, 00:01
В чем причины лучшего за 17 лет старта россиян на Уимблдоне Спорт, 00:01
Reuters узнал условие введения США новых пошлин за поддержку БРИКС Политика, 07 июл, 23:59
Отец Маска заявил, что порекомендовал бы сыну приехать в Россию Политика, 07 июл, 23:42
Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников за 35 минут Политика, 07 июл, 23:34
Пулково решил снова сделать курилку бесплатной Общество, 07 июл, 23:23