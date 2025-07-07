Отец Маска заявил, что порекомендовал бы сыну приехать в Россию
Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск, посетивший в июне Москву, сообщил, что порекомендовал бы своему сыну тоже приехать в Россию. Об этом он заявил в эфире проекта «Центральный канал» на платформе «VK Видео».
«Не думаю, что он был в России, но я бы рекомендовал ему приехать в Россию. Я был в Москве. Удивительное место», — сказал он (цитата по ТАСС).
Также Эррол Маск заявил о желании посетить регионы, вошедшие в состав России.
«Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией. Вот эти вот искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему», — отметил он.
Ранее Эррол Маск заявил, что западные страны пытаются пугать свое население мнимой угрозой, исходящей от России. По его словам, страны НАТО изображают Россию как угрозу несмотря на то, что их силы «в десять раз больше российских».
Отец Илона Маска приезжал в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», который прошел на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» 9–10 июня.
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