Отец Маска заявил, что порекомендовал бы сыну приехать в Россию

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск, посетивший в июне Москву, сообщил, что порекомендовал бы своему сыну тоже приехать в Россию. Об этом он заявил в эфире проекта «Центральный канал» на платформе «VK Видео».

«Не думаю, что он был в России, но я бы рекомендовал ему приехать в Россию. Я был в Москве. Удивительное место», — сказал он (цитата по ТАСС).

Также Эррол Маск заявил о желании посетить регионы, вошедшие в состав России.

«Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией. Вот эти вот искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему», — отметил он.

Ранее Эррол Маск заявил, что западные страны пытаются пугать свое население мнимой угрозой , исходящей от России. По его словам, страны НАТО изображают Россию как угрозу несмотря на то, что их силы «в десять раз больше российских».

Отец Илона Маска приезжал в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», который прошел на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» 9–10 июня.