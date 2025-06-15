Отец Маска рассказал о снижении желания работать у граждан стран Европы

Европейцы все меньше настроены работать из-за распространения идей социализма, заявил отец Илона Маска бизнесмен Эррол Маск в интервью «РИА Новости».

«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — цитирует агентство Маска.

По мнению предпринимателя, некоторые жители Европы переезжают в страны с низким налогообложением. В тех государствах, где налоги повышают, некоторые граждане социализировались до уровня «не работай, все в порядке, тебе не надо работать», считает Маск.

Нынешние представления европейских граждан противоречат их традициям, уверен бизнесмен. По его мнению, жившие 100 назад европейцы были бы разочарованы текущим положением дел в регионе.

Однако Европу нельзя сбрасывать со счетов, поскольку уровень IQ у европейцев остался прежним, заключил Маск.

Инженер и бизнесмен Эррол Маск прилетел в Россию для участия в форуме, проходящем 9-10 июня на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в Москве.

В ходе дискуссии на полях форума предприниматель призвал бизнесменов быть настойчивыми в своем деле. Маск-старший отметил, что именно любовь к своему делу помогает преодолевать трудности и не сдаваться в сложные моменты.