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Общество ,  
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Отец Маска рассказал о снижении желания работать у граждан стран Европы

Европейцы все меньше настроены работать из-за распространения идей социализма, заявил отец Илона Маска бизнесмен Эррол Маск в интервью «РИА Новости».

«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — цитирует агентство Маска.

По мнению предпринимателя, некоторые жители Европы переезжают в страны с низким налогообложением. В тех государствах, где налоги повышают, некоторые граждане социализировались до уровня «не работай, все в порядке, тебе не надо работать», считает Маск.

Отец Илона Маска дал совет бизнесменам
Общество
Эррол Маск

Нынешние представления европейских граждан противоречат их традициям, уверен бизнесмен. По его мнению, жившие 100 назад европейцы были бы разочарованы текущим положением дел в регионе.

Однако Европу нельзя сбрасывать со счетов, поскольку уровень IQ у европейцев остался прежним, заключил Маск.

Инженер и бизнесмен Эррол Маск прилетел в Россию для участия в форуме, проходящем 9-10 июня на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в Москве.

В ходе дискуссии на полях форума предприниматель призвал бизнесменов быть настойчивыми в своем деле. Маск-старший отметил, что именно любовь к своему делу помогает преодолевать трудности и не сдаваться в сложные моменты.

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