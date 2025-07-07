После взрыва в кальянной в Рязани госпитализировали четырех человек

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В Рязани после взрыва в лаунж-баре госпитализировали четырех человек, сообщил оперштаб Рязанской области.

«Сегодня около 18 часов на ул. Соборной (предварительно в здании лаунж-бара) произошел взрыв. Пострадали пять человек, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате взрыва один человек погиб.

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