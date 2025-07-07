При взрыве в кальянной в Рязани погиб человек
В Рязани произошел взрыв, погиб человек и еще трое пострадали, сообщает ТАСС ссылкой на оперативные службы. По данным агентства, он случился в лаунж-баре. В то же время Baza пишет, что взрыв произошел в игровом клубе.
РЕН ТВ уточняет, что речь идет о кальян-баре с игровыми приставкамиGame Loft на улице Соборной. По данным телеканала и Baza, взорвалась граната, которую принес в заведение один из посетителей. Сам он находится в реанимации, погиб его друг, отмечает РЕН. Еще двое друзей молодого человека получили осколочные ранения.
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