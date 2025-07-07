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Обострение между Москвой и Баку ,  
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В Баку назвали фейком документ об укреплении сотрудничества с Россией

Минкультуры Азербайджана опровергло документ о сотрудничестве с Россией
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку

Минкультуры Азербайджана не распространяло документ, посвященный продвижению двустороннего сотрудничества с Россией в сфере культуры, сообщает Media.az со ссылкой на министерство.

«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к Министерству культуры. Министерство не готовило и не распространяло такой документ», — говорится в заявлении ведомства.

Minval выложил скриншот опровергнутого ведомством заявления, который, по его данным, распространился «на некоторых информационных ресурсах и социальных платформах». В нем говорится, что «в рамках расширения и укрепления двустороннего сотрудничества» между Москвой и Баку, в учебных заведениях республики «будет запущен цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных поддержке специальной военной операции» России на Украине. Поддельный документ адресован руководителям образовательных учреждений Азербайджана.

В начале июля Минкультуры России также предупредило о распространении фальшивых документов от имени ведомства, которые посвящены ограничениям на участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях в России.

В чем причина обострения между Россией и Азербайджаном
Политика

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня, после массовых задержаний азербайджанцев. Министерство иностранных дел Азербайджана выразило России «решительный протест». МИД России заявил о «недружественных действиях» азербайджанской стороны в ответ на задержания российских журналистов «Sputnik Азербайджан» в Баку.

В Кремле заявили, что рассчитывают на конструктивное урегулирование с Баку, и Россия и Азербайджан должны остаться партнерами.

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Теги
Плугина Ирина
Азербайджан Россия Минкультуры культура опровержение
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