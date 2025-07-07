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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Кремль заявил, что Москва и Баку должны остаться партнерами и союзниками

Песков: Москва и Баку должны остаться партнерами и союзниками
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
«Логика говорит только об одном»: Россия и Азербайджан должны сохранить союзнические и партнерские отношения, заявил Песков. Дипломаты поддерживают контакты с Баку и отстаивают интересы задержанных россиян, добавил он
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия рассчитывает, что все проблемы с Азербайджаном будут урегулированы конструктивно, таким образом, «чтобы он соответствовал общему духу двусторонних отношений», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее, общее будущее», — подчеркнул он.

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Песков сообщил, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с Баку и отстаивают интересы задержанных россиян, «используя все возможности». Также диалог с азербайджанской стороной поддерживают глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов.

Новое обострение в отношениях Москвы и Баку произошло после того, как в конце июня в Екатеринбурге задержали уроженцев республики. Российский Следственный комитет назвал их фигурантами дел об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое из задержанных скончались, по данным СК, причиной смерти одного из них стала сердечная недостаточность.

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Тела погибших доставили в Азербайджан, судмедэксперты сообщили, что они умерли от посттравматического шока в результате множественных травм. Прокуратура страны завела дело по статьям об убийстве, применении пыток и злоупотреблении служебным положением. Российского посла вызвали в МИД Азербайджана, ведомство выразило обеспокоенность в связи с «противоправными действиями», повлекшими гибель двух азербайджанцев, и «проявлениями этнической нетерпимости в связи с рейдами».

На этом фоне в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски, нескольких сотрудников арестовали по делу о мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Помимо этого, под стражу отправили еще восьмерых россиян, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. На кадрах из суда было видно, что у мужчин на лицах кровоподтеки и синяки. В числе задержанных оказались IT-разработчики, их родственники и знакомые назвали обвинения абсурдными.

МИД России также вызвал посла Азербайджана из-за действий Баку и выразил протест в связи с «сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений».

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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