 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Думе оценили как провокацию размер оплаты за курилки в Пулково

Боярский: высокая плата за курилки в Пулково загонит курильщиков в туалеты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутат Госдумы Сергей Боярский считает, что введение платы за курение в петербургском аэропорту Пулково вернет курильщиков в туалеты. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Введение высокой платы за посещение курилок в аэропорту Пулково загонит курильщиков обратно в туалеты, а это именно то, с чем мы и боролись <...> уже направил запрос в ФАС (Федеральную антимонопольную службу. — РБК)», — говорится в посте.

Боярский напомнил, что штраф за курение в общественных местах составляет от 500 до 1,5 тыс. руб. По его мнению, плата 500 руб. «выглядит как провокация».

В Пулково зоны для курения сделали платными
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

О введении платы за посещение зоны для курения в Пулково стало известно во вторник, 1 июля. Посетители аэропорта могут покурить в специально отведенном месте за 500 руб.

Пресс-служба аэропорта уточнила тогда, что Пулково не обязан предоставлять бесплатное посещение зон для курения, так как за их содержание нужно платить, в частности за уборку и обслуживание.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Госдума курение Сергей Боярский Пулково
Материалы по теме
В Пулково зоны для курения сделали платными
Общество
Минздрав оценил результаты борьбы с курением в России
Общество
В Думе напомнили о штрафах за курение на общих балконах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
Путин провел телефонный разговор с Макроном⁠ Политика, 19:16
Лукашенко назвал срок размещения «Орешника» на территории Белоруссии Политика, 19:14
Мирра Андреева с победы стартовала на Уимблдоне Спорт, 19:11
Акции «Мечела» подскочили на новости об оптимизации долговой нагрузки Инвестиции, 19:06
Похожее на цунами облако напугало отдыхающих в Португалии. Видео Общество, 19:03
«Моторинвест» подтвердил проблему с работой круиз-контроля в Voyah Free Авто, 18:54
В Думе оценили как провокацию размер оплаты за курилки в Пулково Общество, 18:52
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Семьи погибших при атаке беспилотников в Ижевске получат по ₽1,5 млн Политика, 18:48
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
США ввели санкции против российской IT-компании и ее руководителей Бизнес, 18:38
Сервисы назвали самые популярные у самокатчиков улицы Москвы Город, 18:38
Как в Китае создали сеть кофеен, которая смогла обойти Starbucks Вино, 18:37
Глава «Зенита» анонсировал переход футболиста сборной Бразилии Спорт, 18:33
Посольство назвало причину затора на границе с Казахстаном Общество, 18:25