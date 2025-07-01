В Думе оценили как провокацию размер оплаты за курилки в Пулково
Депутат Госдумы Сергей Боярский считает, что введение платы за курение в петербургском аэропорту Пулково вернет курильщиков в туалеты. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Введение высокой платы за посещение курилок в аэропорту Пулково загонит курильщиков обратно в туалеты, а это именно то, с чем мы и боролись <...> уже направил запрос в ФАС (Федеральную антимонопольную службу. — РБК)», — говорится в посте.
Боярский напомнил, что штраф за курение в общественных местах составляет от 500 до 1,5 тыс. руб. По его мнению, плата 500 руб. «выглядит как провокация».
О введении платы за посещение зоны для курения в Пулково стало известно во вторник, 1 июля. Посетители аэропорта могут покурить в специально отведенном месте за 500 руб.
Пресс-служба аэропорта уточнила тогда, что Пулково не обязан предоставлять бесплатное посещение зон для курения, так как за их содержание нужно платить, в частности за уборку и обслуживание.
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