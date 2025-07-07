 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Самоубийство Старовойта ,  
0 

Минтранс выразил соболезнования из-за смерти Старовойта

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Роман&nbsp;Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Минтранс России передал соболезнования родным и близким экс-главы ведомства Романа Старовойта, который покончил жизнь самоубийством 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта. <...> Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Роман Владимирович останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда», — говорится в публикации министерства.

Ведомство также отметило, что профессиональные знания и опыт Старовойта по достоинству ценились коллегами и работниками транспортной отрасли.

Что известно о самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта. Главное
Политика
Роман Старовойт

Тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в Одинцово сегодня, 7 июля. На месте гибели также был обнаружен наградной пистолет чиновника.

По версии СК, экс-глава Минтранса совершил самоубийство. Также о суициде Старовойта сообщил РБК источник, близкий к администрации президента.

Пост министра транспорта Старовойт занимал около года — он был назначен в мае 2024 года. С 2019 по 2024 год он был главой Курской области.

Утром 7 июля президент Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса. Исполняющим обязанности министра транспорта назначили экс-замминистра и бывшего главу Новгородской области Андрея Никитина.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Минтранс Роман Старовойт самоубийство соболезнования
Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
Материалы по теме
Тело Старовойта увезли с места самоубийства
Политика
На месте гибели Старовойта нашли наградной пистолет
Политика
Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Глава Минтранспорта и Курской области: карьера Романа Старовойта Общество, 20:21 
Москалькова рассказала об ответе Азербайджана после задержаний россиян Политика, 19:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:56
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Дума назвала дату рассмотрения Никитина на пост главы Минтранса Политика, 19:49
«Барселона» продлила контракт с 35-летним Щенсны Спорт, 19:42
В Электростали загорелась кровля Центральной медсанчасти Общество, 19:40
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Минтранс выразил соболезнования из-за смерти Старовойта Политика, 19:34
Tesla Старовойта увезли на эвакуаторе с места его гибели Политика, 19:32
Шарапова раскритиковала Wall Street Journal за статью о Соболенко Спорт, 19:18
Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства Политика, 19:01
Взрыв газа в жилом доме в Ершове повредил несущие стены и перекрытия Общество, 18:59
Лавров заявил о зреющем «бунте на корабле» в НАТО Политика, 18:52
Впервые за девять лет в четвертьфинал Уимблдона вышли две россиянки Спорт, 18:51