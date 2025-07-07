Минтранс выразил соболезнования из-за смерти Старовойта

Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Минтранс России передал соболезнования родным и близким экс-главы ведомства Романа Старовойта, который покончил жизнь самоубийством 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта. <...> Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Роман Владимирович останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда», — говорится в публикации министерства.

Ведомство также отметило, что профессиональные знания и опыт Старовойта по достоинству ценились коллегами и работниками транспортной отрасли.

Тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в Одинцово сегодня, 7 июля. На месте гибели также был обнаружен наградной пистолет чиновника.

По версии СК, экс-глава Минтранса совершил самоубийство. Также о суициде Старовойта сообщил РБК источник, близкий к администрации президента.

Пост министра транспорта Старовойт занимал около года — он был назначен в мае 2024 года. С 2019 по 2024 год он был главой Курской области.

Утром 7 июля президент Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса. Исполняющим обязанности министра транспорта назначили экс-замминистра и бывшего главу Новгородской области Андрея Никитина.