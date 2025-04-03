Собянин рассказал о планах реконструкции столичных вокзалов и ТПУ

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

К 2027 году столичные власти совместно с РЖД завершат строительство и реконструкцию семи московских городских вокзалов (так в столичной мэрии называют крупные транспортно-пересадочные узлы), а также ремонт Ленинградского вокзала. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, на станциях МЦД «Петровско-Разумовской», «Курской», «Москва-Сити», «Серп и молот», «Железнодорожной», «Беговой» и «Царицыно» появятся новые платформы. На отдельных вокзалах обновят вестибюли, возведут новые распределительные залы для пассажиров (конкорсы), тоннели и надземные галереи. Также планируется улучшить интеграцию станций с метро.

В частности, уже сейчас на станции «Москва-Сити» МЦД-1 (бывшая «Тестовская») заложен фундамент нового северного вестибюля, через который можно будет выйти в сторону Шмитовского проезда и станции МЦК «Шелепиха», рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). Также там возводят дополнительную третью платформу, а на двух существующих устанавливают навесы и прокладывают инженерные системы. Станция будет приспособлена для маломобильных граждан. Работы ведутся без остановки движения поездов.

Кроме того, на МЦД, а также на ярославском направлении МЖД обновят поезда, рассказал градоначальник.

В 2024 году на реконструкцию закрылся Ленинградский вокзал. После открытия для пассажиров станет доступен третий этаж здания, а зал ожидания украсят огромные мозаичные панно.