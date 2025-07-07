МВД проиграло иск о срыве тура из-за неправильного пола в загранпаспорте

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МВД должно компенсировать гражданке России стоимость приобретенной турпутевки, после того как она не смогла улететь на отдых в Египет из-за неправильно указанного пола в паспорте, сообщило «РИА Новости» управление судебного департамента в Новосибирской области.

Мошковский районный суд удовлетворил иск к МВД России местной жительницы. При прохождении пограничного контроля в аэропорту ее заграничный паспорт изъяли из-за ошибки в поле — «М/М» вместо правильного «Ж/F», в результате женщина не смогла воспользоваться турпутевкой и потеряла деньги.

Суд постановил, что ответственность лежит на УМВД области, которое выдало документ с ошибкой.

«В результате ненадлежащего оформления сотрудниками УМВД России по Новосибирской области паспорта истица была лишена возможности воспользоваться туристической путевкой и понесла материальный ущерб в размере 128 888 руб.», — говорится в сообщении.

Также суд решил взыскать 25 тыс. руб. компенсации, так как было нарушено право россиянки на свободу передвижения. Решение пока не вступило в силу.

В начале июля суд разрешил россиянам не замечать мелкие ошибки в загранпаспортах.

В Краснодарском крае в суд обратилась семейная пара, которая собиралась в Таиланд. При прохождении контроля обнаружилось, что в документе жены в графе «пол» было указано «М», поэтому пограничники не пропустили женщину. В итоге от поездки отказался и ее муж.

Суды первой и второй инстанции признали, что МВД должно и компенсировать паре путевки стоимостью 206 тыс. руб., и возместить моральный ущерб в 20 тыс. руб. В паспортном столе решение оспорили, посчитав, что женщина сама должна была изучить документ и убедиться, что ошибок нет.

Кассация отклонила этот довод. «Ошибка в графе «пол» при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала (п. 147.3 Административного регламента МВД)», — заявили в суде. В кассации отметили также, что тур был приобретен для совместной поездки на празднование 8 Марта. МВД обязали выплатить всю сумму.