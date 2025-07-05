В МВД напомнили о необходимости обновить паспорт при изменении внешности
Гражданам России необходимо менять внутренний паспорт, если их внешность заметно изменилась, сообщили в пресс-службе миграционной службы МВД.
«Согласно законодательству замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством», — говорится в сообщении.
Заменить паспорт в таком случае необходимо в течение 90 дней, уточнили в ведомстве.
Менять загранпаспорт несовершеннолетнего ребенка, если он внешне изменился, необязательно, указали в миграционной службе.
«Административная ответственность за использование такого документа не предусмотрена», — отметили в ведомстве.
В июне одно из коммуникационных агентств сообщило, что в ближайшее время обсудит в Госдуме проект дизайна нового паспорта, который будет объединять в себе функции общегражданского и заграничного. Цвет обложки у документа сделают синим, отметили в PR-агентстве. В МВД заявили, что информация о смене дизайна паспорта гражданина России не соответствует действительности. Ведомство уточнило, что не получало никаких законодательных инициатив по этой теме.
Представитель МВД Ирина Волк отметила, что министерство прорабатывает вопросы защиты паспорта и совершенствования некоторых его характеристик.
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