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Самоубийство Старовойта ,  
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Видео с места гибели Старовойта

Появилось видео с места гибели Старовойта
Сюжет
Самоубийство Старовойта

Видео с места гибели Старовойта
Video

На месте гибели экс-министра транспорта Романа Старовойта работают следователи. Там стоят машины полиции и Следственного комитета, следует из видео, которое снял корреспондент РБК. Также на месте стоит машина Aurus с мигалками.

Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцово. Предварительная версия смерти — самоубийство.

На месте гибели Старовойта нашли наградной пистолет
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Роман&nbsp;Старовойт (слева)

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