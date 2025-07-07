Видео с места гибели Старовойта
На месте гибели экс-министра транспорта Романа Старовойта работают следователи. Там стоят машины полиции и Следственного комитета, следует из видео, которое снял корреспондент РБК. Также на месте стоит машина Aurus с мигалками.
Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцово. Предварительная версия смерти — самоубийство.
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Кадры с места гибели Романа Старовойта
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