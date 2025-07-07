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Политика ,  
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Путин назначил Андрея Никитина преемником Старовойта в Минтрансе

Андрей Никитин
Андрей Никитин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Временно исполняющим обязанности министра транспорта стал экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Никитин был назначен заместителем министра транспорта в феврале 2025 года. В Минтрансе Никитин отвечал за цифровую трансформацию, а также деятельность «по информатизации и автоматизации транспортного комплекса России». До того, как возглавить Новгородскую область в 2017 году, Никитин был гендиректором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

7 июля президент Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта Романа Старовойта. Он занимал этот пост чуть больше года — с мая 2024-го.

До перехода в федеральное правительство Старовойт был главой Курской области. На этот пост его избрали в сентябре 2019 года.

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