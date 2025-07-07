Путин назначил Андрея Никитина преемником Старовойта в Минтрансе
Временно исполняющим обязанности министра транспорта стал экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Никитин был назначен заместителем министра транспорта в феврале 2025 года. В Минтрансе Никитин отвечал за цифровую трансформацию, а также деятельность «по информатизации и автоматизации транспортного комплекса России». До того, как возглавить Новгородскую область в 2017 году, Никитин был гендиректором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
7 июля президент Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта Романа Старовойта. Он занимал этот пост чуть больше года — с мая 2024-го.
До перехода в федеральное правительство Старовойт был главой Курской области. На этот пост его избрали в сентябре 2019 года.
Материал дополняется.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов