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Общество ,  
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Радио «Судного дня» передало два новых сообщения

Фото: Stefano Carnevali / Shutterstock
Фото: Stefano Carnevali / Shutterstock

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», передала два новых сообщения, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Сначала в 10:45 мск на радиоволне прозвучало первое сообщение за день — «ГОЛОДИКАРЬ». Позднее, в 11:39 мск появилось второе слово — «ПАСТИЛКА».

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Фото:Media Whale Stock / Shutterstock

Накануне радио передало три новых сообщения — «умелец», «иракотис» и «набоблин».

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка», вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Сигнал доступен и онлайн.

УВБ-76 относят к числу так называемых номерных радиостанций, которые, как предполагается, связаны с работой военных или разведывательных структур.

Согласно одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку — «Периметр» (на Западе известной как Dead Hand). Предполагается, что в случае разрушения центров принятия решений и командных пунктов сигнал от УВБ-76 может быть элементом механизма запуска ответного удара. Эта теория принесла станции еще одно название — радио «Судного дня».

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Полина Харчевникова
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