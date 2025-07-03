Радио «Судного дня» передало два новых сообщения
Российская радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», передала два новых сообщения, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».
Сначала в 10:45 мск на радиоволне прозвучало первое сообщение за день — «ГОЛОДИКАРЬ». Позднее, в 11:39 мск появилось второе слово — «ПАСТИЛКА».
Накануне радио передало три новых сообщения — «умелец», «иракотис» и «набоблин».
Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка», вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Сигнал доступен и онлайн.
УВБ-76 относят к числу так называемых номерных радиостанций, которые, как предполагается, связаны с работой военных или разведывательных структур.
Согласно одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа на ядерную атаку — «Периметр» (на Западе известной как Dead Hand). Предполагается, что в случае разрушения центров принятия решений и командных пунктов сигнал от УВБ-76 может быть элементом механизма запуска ответного удара. Эта теория принесла станции еще одно название — радио «Судного дня».
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