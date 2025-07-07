Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев поразмышлял о судьбе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, упомянув слова из передачи УВБ-76, которую называют радиостанцией «Судного дня».

«Уже на этой неделе судьбу <...> [фон дер Ляйен] будет решать бессмысленный и беспощадный Европарламент. Расклады неясны. Вполне вероятно, токсичная бабка и сохранит должность», — написал Медведев в телеграм-канале.

Замглавы Совбеза предположил, что фон дер Ляйен «всех достала». «Выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. <...> Это и стало триггером неприятного для нее процесса», — отметил Медведев.

Медведев упомянул в своем тексте слова «спидошлиц» и «краснофай». Среди 24 других сообщений радио передало их 25 июня на фоне проведения саммита НАТО в Гааге.

В Европейском парламенте (ЕП) 10 июля состоится голосование по вопросу о вотуме недоверия фон ден Ляйен.

По данным источника Euractiv, председатель ЕП Роберта Метсола подтвердила, что инициатива, которую поддержали 79 депутатов (этого достаточно для запуска процедуры), отвечает требованиям парламентского регламента. Голосование пройдет на пленарном заседании в Страсбурге.

С предложением провести вотум выступил румынский ультраправый евродепутат Георге Пипереа. Поводом стал Pfizergate — скандал вокруг закупок Евросоюзом вакцин против коронавируса во время пандемии у компании Pfizer.

Соглашение с фармацевтической компанией было заключено весной 2021 года и предусматривало приобретение Брюсселем 900 млн доз вакцины на общую сумму €35 млрд. ЕС получил право распределять полученные препараты, в том числе оказывая поддержку бедным странам. Против фон дер Ляйен подавали иск о превышении полномочий из-за этой сделки, но суд в Бельгии отклонил жалобу.

В то же время суд ЕС признал нарушением прозрачности отказ Еврокомиссии предоставить переписку главы ЕК с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой, которую запросила газета The New York Times.