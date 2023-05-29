В Москве нашли тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомойке

В Москве после пожара нашли тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомойке

Фото: moscowproc / Telegram

В квартире на северо-востоке Москвы произошел пожар. Когда огонь потушили, спасатели осмотрели помещение и обнаружили тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомойке, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Пожар, по данным СК, произошел в доме на улице Бойцовская днем 29 мая. Погибшему было 32 года, мужчина «систематически» употреблял алкоголь, отмечают в прокуратуре.

«По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством», — сказано в сообщении. Об этом же заявили в СК. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

Погибшего пристегнул к посудомоечной машине наручниками другой человек, чтобы он не пошел в магазин за алкоголем, утверждает телеграм-канал SHOT. Мужчина, по его информации, решил закурить и в результате вызвал пожар.