На кладбище в Подмосковье нашли трупы пропавших отца и сына
Тела пропавших несколько дней назад отца и сына были найдены в деревне Сысоево в Подмосковье, сообщает MK.ru.
53-летний житель деревни Муравьево Московской области и его 30-летний сын вышли из дома 12 июня и исчезли. Вместе с ними была белая овчарка, которая через несколько дней сама вернулась домой с перегрызенным поводком.
По данным издания, отец и сын находились на лечении в реабилитационном центре и, возможно, самовольно оставили его. Пропавшие могли потеряться в лесу и умереть ненасильственной смертью.
Территориальные органы ГСУ СКР по Московской области проводят проверку по данному факту.
2 июня 2025 года в лесу нашли тела троих пожарных-десантников.
Погибшие участвовали в тушении лесных пожаров в Забайкалье. 23 апреля они ушли с места дислокации и перестали выходить на связь. Спустя время их тела обнаружили в 10 км от лагеря.
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