На кладбище в Подмосковье нашли трупы пропавших отца и сына

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Тела пропавших несколько дней назад отца и сына были найдены в деревне Сысоево в Подмосковье, сообщает MK.ru.

53-летний житель деревни Муравьево Московской области и его 30-летний сын вышли из дома 12 июня и исчезли. Вместе с ними была белая овчарка, которая через несколько дней сама вернулась домой с перегрызенным поводком.

По данным издания, отец и сын находились на лечении в реабилитационном центре и, возможно, самовольно оставили его. Пропавшие могли потеряться в лесу и умереть ненасильственной смертью.

Территориальные органы ГСУ СКР по Московской области проводят проверку по данному факту.

2 июня 2025 года в лесу нашли тела троих пожарных-десантников.

Погибшие участвовали в тушении лесных пожаров в Забайкалье. 23 апреля они ушли с места дислокации и перестали выходить на связь. Спустя время их тела обнаружили в 10 км от лагеря.