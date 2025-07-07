На Чукотке задержали мужчину за кражу ₽3 млн у участника военной операции

Фото: Прокуратура Чукотского автономного округа

Суд поместил под стражу в СИЗО 35-летнего жителя Анадыря, обвиняемого в краже крупной суммы денег со счета участника военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе прокуратуры Чукотки. Там уточнили, что дело возбудили по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса — тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

«По предварительным данным, мужчина, получив доступ к личному кабинету в приложении «Сбербанк Онлайн», принадлежавшему участнику СВО, похитил у бойца денежные средства в размере свыше 3 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый пытался скрыться от следствия и был объявлен в розыск. Также известно, что ранее он был судим. В СИЗО, согласно решению суда, фигурант будет находиться до 19 августа 2025 года.

Ранее, в конце июня, в Якутии силовики задержали главу местных волонтеров по подозрению в растрате денег, полученных из добровольных пожертвований граждан для участников военной операции. Мужчина участвовал в сборе гуманитарной помощи и координировал многомиллионные гранты от правительства республики.