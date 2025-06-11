В Крыму задержали склонявшую к подписанию контракта банду мошенников
В Крыму задержали жителей Симферополя, которые обманом уговаривали жертв подписать военные контракты, после чего вымогали у пострадавших деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Следствие считает, что трое жителей Симферополя организовали мошенническую схему: они представлялись сотрудниками силовых ведомств и склоняли жертв к заключению контрактов о службе в зоне военной операции. После злоумышленники требовали перевести им деньги для взятки. Подозреваемые обещали оформить документы о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы, хотя сделать этого не могли.
Обманутые граждане переводили мошенникам часть денег из выплат, которые полагаются военным при заключении контракта о прохождении службы в зоне спецоперации.
Против задержанных возбудили дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Все фигуранты признали вину в полном объеме, их заключили под стражу, арестовав на два месяца.
В начале мая МВД предупредило о хищении денег у военных в Шереметьево. Так, транспортная полиция возбудила девять уголовных дел по фактам хищения денежных средств у участников военной операции на Украине. К мошеннической схеме, как выяснила полиция, были причастны двое силовиков патрульно-постовой службы линейного управления МВД аэропорта.
Они помогали таксистам искать потенциальных жертв, другой полицейский, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.
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