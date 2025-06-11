В Крыму задержали склонявшую к подписанию контракта банду мошенников

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В Крыму задержали жителей Симферополя, которые обманом уговаривали жертв подписать военные контракты, после чего вымогали у пострадавших деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.



Следствие считает, что трое жителей Симферополя организовали мошенническую схему: они представлялись сотрудниками силовых ведомств и склоняли жертв к заключению контрактов о службе в зоне военной операции. После злоумышленники требовали перевести им деньги для взятки. Подозреваемые обещали оформить документы о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы, хотя сделать этого не могли.

Обманутые граждане переводили мошенникам часть денег из выплат, которые полагаются военным при заключении контракта о прохождении службы в зоне спецоперации.

Против задержанных возбудили дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Все фигуранты признали вину в полном объеме, их заключили под стражу, арестовав на два месяца.

Читайте РБК в Telegram.