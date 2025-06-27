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Военная операция на Украине ,  
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В Якутии задержали главу движения по сбору денег на помощь военным

В Якутии задержали сборщика денег на гумпомощь для военных Винокурова
Сюжет
Военная операция на Украине
Айыллаан Винокуров
Айыллаан Винокуров (Фото: vin_ayllaan / VK)

В Якутии задержан руководитель республиканского волонтерского штаба «Мы вместе», волонтерского движения «Якутия с тобой!» и центра «Патриот» Айыллаан Винокуров. Его подозревают в растрате денег, полученных из добровольных пожертвований граждан, пишет издание «Вести Якутии» со ссылкой на источники, знакомые со следствием.

Помимо Винокурова задержаны еще несколько человек, добавляет SakhaDay, но имен не называет.

«РИА Новости» в свою очередь сообщает, что Винокурова задержали по подозрению в мошенничестве. Мужчина участвовал в сборе гуманитарной помощи для участников военной операции на Украине и координировал многомиллионные гранты от правительства республики.

Как уточняет «Вести Якутии», в расследовании участвуют сотрудники отдела противодействия коррупции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии. Силовики пришли с обысками по адресам, связанным с Винокуровым, и провели выемку документов по центру «Патриот». Также, по данным издания, были допрошены сотрудники регионального Минмолодежи.

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Многофункциональный молодежный центр «Патриот» заработал в Якутске в конце апреля 2025 года. Как сообщил в день открытия телеканал «Якутия 24», под центр выделили помещения площадью более 2300 кв. м, чтобы разместились несколько пространств для работы с молодежью и волонтерами. Директором центра стал Винокуров.

До этого, в феврале 2024 года, он возглавил общественное движение в поддержку участников военной операции на Украине «Якутия с тобой!». Руководство организацией перешло к нему поле того, как ее прежний глава Айыл Дьулурха (Иван Степанов) эмигрировал в США. Как пишут «Вести Якутии», движение не имело юридического статуса, поэтому пожертвования жителей Якутии для бойцов собирались на личную банковскую карту. Перед отъездом из страны Дьулурха перечислил собранные деньги своему заместителю Винокурову.

Тот в свою очередь сообщил, что получил от бывшего руководителя 224 100 руб пятью переводами, пишет Sakhaday.

«На эти средства штабом были закуплены различные ткани для пошива одежды, фурнитура, форма для бойцов — рюкзаки, тактические перчатки, нательное белье и вещи первой необходимости на общую сумму 224 285 руб.», — отчитался перед журналистами Винокуров в феврале 2024 года.

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Денис Малышев
Военная операция на Украине Якутия пожертвования уголовное дело мошенничество
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