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Военная операция на Украине ,  
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МИД объяснил, почему Киев не вправе требовать территориальной целостности

Лавров: принцип территориальной целостности не подходит Украине в нынешнем виде
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Киевские власти не могут требовать применения к Украине принципа «территориальной целостности» в соответствии с международным правом, так как не представляют население юго-востока страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.

По словам дипломата, речь идет о таких регионах, как Крым, Луганская и Донецкая республики, Запорожская и Херсонская области, где прошли референдумы и большинство их участников проголосовали за воссоединение с Россией.

«Поскольку киевский режим не является репрезентативным для населения этих регионов, он не может ссылаться на то, что принцип территориальной целостности распространяется на украинское государство в его нынешнем виде», — объяснил дипломат.

Лавров отметил, что необходимо признать «новые территориальные реалии», которые сложились в результате присоединения к России юго-восточных регионов Украины по результатам «свободного волеизъявления» их жителей.

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Глава российской делегации&nbsp;Владимир Мединский выступает перед прессой после переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 2 июня 2025 года

«Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта», — добавил глава МИДа. Речь, по его словам, должна идти о «прочном мире, а не о перемирии».

По инициативе Москвы в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года прошли два раунда прямых переговоров с украинской стороной без предварительных условий. Переговоры о дате новой встречи двух делегаций продолжаются.

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Денис Малышев
Военная операция на Украине Сергей Лавров переговоры в Стамбуле Украина Венгрия
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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