МИД объяснил, почему Киев не вправе требовать территориальной целостности
Киевские власти не могут требовать применения к Украине принципа «территориальной целостности» в соответствии с международным правом, так как не представляют население юго-востока страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.
По словам дипломата, речь идет о таких регионах, как Крым, Луганская и Донецкая республики, Запорожская и Херсонская области, где прошли референдумы и большинство их участников проголосовали за воссоединение с Россией.
«Поскольку киевский режим не является репрезентативным для населения этих регионов, он не может ссылаться на то, что принцип территориальной целостности распространяется на украинское государство в его нынешнем виде», — объяснил дипломат.
Лавров отметил, что необходимо признать «новые территориальные реалии», которые сложились в результате присоединения к России юго-восточных регионов Украины по результатам «свободного волеизъявления» их жителей.
«Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта», — добавил глава МИДа. Речь, по его словам, должна идти о «прочном мире, а не о перемирии».
По инициативе Москвы в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года прошли два раунда прямых переговоров с украинской стороной без предварительных условий. Переговоры о дате новой встречи двух делегаций продолжаются.
Читайте РБК в Telegram.
Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США
Последствия наводнения в Техасе. Видео
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт
Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС
Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео
Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов