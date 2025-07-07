МИД объяснил, почему Киев не вправе требовать территориальной целостности

Сергей Лавров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Киевские власти не могут требовать применения к Украине принципа «территориальной целостности» в соответствии с международным правом, так как не представляют население юго-востока страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.

По словам дипломата, речь идет о таких регионах, как Крым, Луганская и Донецкая республики, Запорожская и Херсонская области, где прошли референдумы и большинство их участников проголосовали за воссоединение с Россией.

«Поскольку киевский режим не является репрезентативным для населения этих регионов, он не может ссылаться на то, что принцип территориальной целостности распространяется на украинское государство в его нынешнем виде», — объяснил дипломат.

Лавров отметил, что необходимо признать «новые территориальные реалии», которые сложились в результате присоединения к России юго-восточных регионов Украины по результатам «свободного волеизъявления» их жителей.

«Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта», — добавил глава МИДа. Речь, по его словам, должна идти о «прочном мире, а не о перемирии».

По инициативе Москвы в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года прошли два раунда прямых переговоров с украинской стороной без предварительных условий. Переговоры о дате новой встречи двух делегаций продолжаются.