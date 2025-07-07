Минобороны показало кадры боев в Днепропетровской области
Минобороны показало видео боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области. На кадрах видно, как бойцы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады занимают позиции в селе.
Дачное — первый населенный пункт в Днепропетровской области, о занятии которого официально сообщило российское военное ведомство.
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