Трамп не увидел шансов для БРИКС заменить доллар

Трамп: ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить могучий доллар

Президент США вновь пригрозил странам 100-процентными пошлинами. Любая страна, которая попытается заменить доллар, «скажет «привет» пошлинам и «прощай» Америке», заявил он

Президент США Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он вновь пригрозил странам 100-процентными пошлинами.

«Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран, чтобы они не создавали новую валюту БРИКС и не поддерживали любую другую валюту для замены могучего американского доллара, в противном случае им придется столкнуться со 100-процентными тарифами и попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке», — написал Трамп.

Любая страна, которая попытается заменить доллар, «скажет «привет» пошлинам и «прощай» Америке», подчеркнул он.

В ноябре Трамп уже предупреждал страны БРИКС о 100-процентных пошлинах, если те посмеют создать новую валюту для замены «могучего доллара США». Республиканец призвал «найти другого «лоха» и пригрозил, что любой стране, которая попытается заменить доллар в международной торговле, придется «помахать Америке рукой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что идет «процесс эрозии привлекательности доллара». Если Вашингтон будет принуждать страны к использованию доллара, это еще больше усилит тенденцию к переходу на национальные валюты, уверен он. Владимир Путин говорил, что запрещать использование доллара — это одно дело, а другое — просто его не использовать.

Летом 2024 года Минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Как отмечал глава МИДа Сергей Лавров, многие страны привлекает, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные платформы, которые «позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие». Путин утверждал, что Россия не отказывалась от доллара, но ей «не дают с ним работать» и приходится «искать другие альтернативы, что и происходит».