Новосибирцев предупредили о шпионаже под видом патриотического конкурса
Управление ФСБ по Новосибирской области предупредило жителей о проведении сбора информации для иностранных спецслужб под видом «патриотического» конкурса. Ведомство сообщило об этом в своем телеграм-канале.
По данным службы, организаторы предлагали жителям региона за денежное вознаграждение прислать фотографии объектов инфраструктуры — мостов, переправ, железнодорожных переездов, транспортных развязок и промышленных предприятий.
Ведомство предупредило, что подобные «проекты» нацелены на нанесение ущерба государству, а участие в них может грозить уголовной ответственностью и наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Напоминаем о недопустимости осуществления фотографирования или видеосъемки объектов инфраструктуры и передачи этих материалов неустановленным лицам», — говорится в сообщении.
ФСБ регулярно задерживает людей, которые осуществляют съемку объектов инфраструктуры и передают ее иностранным спецслужбам.
В конце июня 2025 года в Крыму задержали двоих мужчин за фотографирование военной техники для разведки Украины.
По данным ведомства, мужчины осуществляли фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры и военной техники и отправляли отснятые материалы в украинский телеграмм-бот «для последующего использования в интересах иностранной разведки».
Против них возбудили уголовное дело о государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — лишение свободы вплоть до пожизненного.
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