В Крыму задержали мужчин за съемку военной техники для разведки Украины

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В Крыму ФСБ задержала двоих мужчин по делу о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса), сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, задержанные снимали военную технику на территории региона и передавали ее координаты на Украину.

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан России 1977 и 1993 года рождения, осуществлявших в интересах украинских спецслужб фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры и военной техники на территории региона, с указанием координат их места расположения и категории сотрудников, дислоцирующихся на объектах», — говорится в сообщении ЦОС.

Там отметили, что отснятые материалы мужчины отправляли в украинский телеграмм-бот «для последующего использования в интересах иностранной разведки».

Задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования они дали признательные показания, добавили в ФСБ. Наказание за госизмену составляет до 20 лет лишения свободы.

Ранее в июне силовики задержали в Крыму 22-летнего жителя Керчи, который собирал для ВСУ информацию о размещении российских военных объектов. Также было возбуждено дело о совершении государственной измены.