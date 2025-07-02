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В Европарламенте назначили дату вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Euractiv: голосование о вотуме недоверия фон дер Ляйен назначили на 10 июля
Поддержку запуску процедуры вотума недоверия главе Еврокомиссии выразили более 70 евродепутатов. Euractiv и Financial Times усомнились, что для отставки фон дер Ляйен наберется нужное количество голосов
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Урсула фон дер Ляйен (Фото: Kena Betancur / Getty Images)

В Европейском парламенте (ЕП) 10 июля состоится голосование по вопросу о вотуме недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон ден Ляйен, пишет Euractiv. Об этом также сообщает Politico.

По данным источника Euractiv, председатель ЕП Роберта Метсола подтвердила, что инициатива, которую поддержали 79 депутатов (этого достаточно для запуска процедуры), отвечает требованиям парламентского регламента. Голосование пройдет на пленарном заседании в Страсбурге.

С предложением провести вотум выступил румынский ультраправый евродепутат Георге Пипереа. Поводом стал Pfizergate — скандал вокруг закупок Евросоюзом вакцин против коронавируса во время пандемии у компании Pfizer.

Соглашение с фармацевтической компанией было заключено весной 2021 года и предусматривало приобретение Брюсселем 900 млн доз вакцины на общую сумму €35 млрд. ЕС получил право распределять полученные препараты, в том числе оказывая поддержку бедным странам. Против фон дер Ляйен подавали иск о превышении полномочий из-за этой сделки, но суд в Бельгии отклонил жалобу.

В то же время суд ЕС признал нарушением прозрачности отказ Еврокомиссии предоставить переписку главы ЕК с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой, которую запросила газета The New York Times.

Euractiv пишет, что вотум недоверия вряд ли будет вынесен главе Еврокомиссии в ходе голосования на следующей неделе. Газета Financial Times также отмечала, что для свержения фон дер Ляйен и ее комиссии потребуется поддержка более 2/3 депутатов Европарламента, а за ее переизбрание в 2024-м проголосовал 401 из 720. Politico обращает внимание, что большинство политических сил в парламенте ЕС уже дали понять, что будут голосовать против вотума недоверия.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Алина Черкашина
Урсула фон дер Ляйен вотум недоверия Еврокомиссия Европарламент
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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