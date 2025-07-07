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Политика ,  
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Клишас назвал предложение об иноагентстве «Спаса» заявкой на новый фильм

Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Просьба признать православный телеканал «Спас» иностранным агентом — заявка на новый фильм, заявил российский сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале. Он добавил, что назвал бы ленту «Пломбированный вагон Ильича».

«Удивили на выходных коммунисты. Товарищ Локоть предложил признать телеканал «Спас» иноагентом, прямо заявка на новый фильм на «Спасе». Я бы назвал его «Пломбированный вагон Ильича», — написал Клишас.

Весной 1917 года Владимир Ленин вместе с группой из 32 эмигрантов-большевиков вернулся в Россию из Швейцарии через территорию воюющей Германии в так называемом пломбированном вагоне и под охраной немецких офицеров. Впоследствии Ленина обвиняли в сотрудничестве с немцами, хотя сама инициатива исходила как от Германии, так и от самих революционеров.

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Признать «Спас» иноагентом предложил бывший мэр Новосибирска и действующий секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть. Он призвал проверить телеканал на иностранное финансирование и в случае его выявления дать «Спасу» такой статус.

Сам Локоть неоднократно критиковал телеканал за его фильм «Мумия», который посвящен мавзолею с телом Владимира Ленина в Москве.

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Теги
Полина Дуганова
«Спас» Андрей Клишас Анатолий Локоть Россия иностранный агент иноагент
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