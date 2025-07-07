Клишас назвал предложение об иноагентстве «Спаса» заявкой на новый фильм

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Просьба признать православный телеканал «Спас» иностранным агентом — заявка на новый фильм, заявил российский сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале. Он добавил, что назвал бы ленту «Пломбированный вагон Ильича».



«Удивили на выходных коммунисты. Товарищ Локоть предложил признать телеканал «Спас» иноагентом, прямо заявка на новый фильм на «Спасе». Я бы назвал его «Пломбированный вагон Ильича», — написал Клишас.

Весной 1917 года Владимир Ленин вместе с группой из 32 эмигрантов-большевиков вернулся в Россию из Швейцарии через территорию воюющей Германии в так называемом пломбированном вагоне и под охраной немецких офицеров. Впоследствии Ленина обвиняли в сотрудничестве с немцами, хотя сама инициатива исходила как от Германии, так и от самих революционеров.

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