В КПРФ допустили признание «Спаса» иноагентом из-за фильма «Мумия»

Локоть назвал снятый телеканалом «Спас» фильм «Мумия» про Мавзолей Ленина «киномерзостью» и «ударом в спину России». Он предложил добиться признания канала иноагентом, если подтвердится, что фильм создали на иностранные деньги

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Бывший мэр Новосибирска и действующий первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть раскритиковал фильм «Мумия», снятый православным телеканалом «Спас», передает корреспондент РБК. На XIX съезде КПРФ он предложил добиться признания канала иноагентом, если подтвердится, что фильм создали на «иностранные деньги».

«Политическая провокация с показом киномерзости «Мумия» показала, что нам надо сначала разобраться в своем доме. В России навести порядок с исторической памятью. «Мумия» — это удар не по партии, «Мумия» — это удар в спину России, удар по будущему России», — сказал Локоть.

Премьера документального фильма «Мумия», которую снял Андрей Афанасьев, прошла в конце июня. На сайте «Спаса» сказано, что это «история Мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями, и о мавзолеях в мировой истории». В фильме показываются древние пирамиды Египта и зиккураты Месопотамии в современном Ираке. «Фильм ищет ответ на вопрос: зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?» — говорится в аннотации к фильму.

Локоть напомнил о вопросе, который поднял председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: «На чьи деньги создана эта киноподелка?» Он заверил, что «окунулся в эту проблему» и выяснил, что создание фильма не финансировалось за счет бюджетных средств. «Более того, государственные органы, в том числе администрация президента, не имеют отношения к этой поделке. Это частная позиция канала и руководителей канала «Спас», — добавил он.

Вместе с тем Локоть не исключил, что фильм «Мумия» мог быть снят на деньги, которые поступили из-за рубежа. «Я предлагаю поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что в финансировании этого фильма есть иностранные деньги, добиться признания канала «Спас» иноагентом. Настало время и подходящий момент признать антисоветизм экстремистской идеологией со всеми вытекающими отсюда выводами», — заключил он.

РБК направил запрос в редакцию «Спаса».

С критикой фильма ранее выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, депутат от КПРФ Нина Останина. В своем телеграм-канале она написала, что рекламная кампания фильма «вызывает множество вопросов», отметив «далекую от истины трактовку исторических фактов», а также «прямые фальсификации» в «Мумии». «Вместо изучения фактов мы получаем эмоционально заряженную, пропагандистскую поделку. Идет выгодная многим внешним силам прямая попытка разрушить единство патриотов России», — добавила Останина.

В России регулярно обсуждают перспективу захоронения тела первого лидера СССР. РПЦ предлагала после выноса тела Ленина открыть в мавзолее музей массовых репрессий. В начале 2024 года большинство россиян поддержали вынос Ленина из мавзолея, но мнения сторонников такого варианта разделились. Так, примерно половина хотели бы сделать это как можно скорее, а чуть меньше — «когда уйдет поколение тех, кому он по-прежнему дорог». Каждый третий опрошенный высказался против любого вмешательства. За последние четыре года сторонников сохранения тела Ленина в мавзолее сократилось с 36 до 33%, следовало из результатов исследования ВЦИОМа.