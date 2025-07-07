Bloomberg сравнил фото участников саммитов БРИКС и G20

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На саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, в отличие от встречи G20, все участники прибыли вовремя, и фотография лидеров прошла без эксцессов, сообщает Bloomberg.

«В отличие от саммита «Большой двадцатки» в Бразилии, никто не опоздал и не отсутствовал, когда лидеры крупнейших стран с развивающейся экономикой собрались в воскресенье в Рио-де-Жанейро для «семейного фото», — отметило издание.



В Bloomberg подчеркнули, что фото резко контрастирует с «хаотичной» организацией фотосъемки в Рио-де-Жанейро годом ранее, когда на снимке лидеров-участников саммита G20 не оказалось уже экс-президента США Джо Байдена, итальянского премьер-министра Джорджи Мелони и канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Саммит БРИКС запланировали на 6–7 июля. Он проходит в Рио-де-Жанейро. Участниками встречи стали делегации 37 стран, однако среди них нет российского президента Владимира Путина — вместо него на саммит отправился глава МИД России Сергей Лавров.



Бразилия второй год подряд предоставляет площадку для крупных международных мероприятий — в 2024-м она председательствовала в G20.