Как главы делегаций сделали общее фото на саммите БРИКС в Бразилии. Видео
Главы делегаций на саммите БРИКС сделали общее фото на фоне надписи BRICS.
На кадрах можно увидеть десять политиков по числу стран-участниц. Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров — на фото он оказался крайним слева. Также на фото есть президент Бразилии, страны — хозяйки мероприятия, Инасиу Лула да Силва, индийский премьер-министр Нарендра Моди, глава МИД Ирана Аббас Арагчи и др.
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