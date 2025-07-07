Новосибирский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью Гудкова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова, который вырос в Новосибирске и окончил здесь военное училище.

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя, всю свою жизнь посвятившего защите Родины. Горжусь тем, что он вырос на новосибирской земле», — написал Травников в телеграм-канале.

В своем посте губернатор упомянул, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно героя России Гудкова вторым знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда». По словам Травникова, присвоение такой награды — «признание особого мужества и героизма, которые Михаил Евгеньевич неоднократно проявлял, отстаивая рубежи России, защищая мирных граждан».

Медаль «Золотая Звезда» — учрежденная в 1992 году государственная награда России. Она присваивается президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Гудков родился в Донецке, но его детство и юность связаны с Новосибирском. Окончив школу № 81, будущий морской офицер поступил в Новосибирское высшее военное ордена Жукова командное училище. После окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации он был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая с первых дней военной операции на Украине была на передовой.

Гудков 2 июля погиб в одном из приграничных районов Курской области.

Первой медалью «Золотая Звезда» Гудкова наградили осенью 2023 года «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями».