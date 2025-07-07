Маск не исключил поддержку его партией кандидата в президенты США

Новая партия «Америка» предпринимателя Илона Маска может выступить с поддержкой кандидата в президенты США. Об этом бизнесмен написал на своей странице в X.

«Поддержка кандидата в президенты не исключена, но в ближайшие 12 месяцев основное внимание будет уделено выборам в Палату представителей и Сенат», — говорится в посте.

Маск объявил о создании новой партии накануне. Главной целью партии «Америка», по его словам, будет обеспечение «воли народа» через прохождение в конгресс и занятие там нескольких мест. Партия также должна будет обеспечить решающие голоса по спорным законам.

В начале лета он поссорился с главой государства Дональдом Трампом из-за «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются ключевые предвыборные обещания республиканца. Маск предрек «огромный стратегический вред» США из-за законопроекта. Он пригрозил создать партию «Америка» на следующий день после того, как документ будет принят. В ночь на 5 июля Трамп подписал законопроект.