Лавров заявил, что ситуация с госдолгом США выходит из-под контроля

Ситуация с ростом государственного долга США выходит из-под контроля, а доверие к доллару было подорвано из-за незаконных санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава ведомства отметил, что разрушение мирового порядка усилилось из-за «незаконных односторонних санкций», а также «использования доллара как оружия для «наказания».

В результате чего, по словам Лаврова, доверие к доллару «как некогда надежному платежному средству» было подорвано.

«Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», — приводит слова министра ТАСС.

Ранее, 5 июля, Трамп подписал «большой и прекрасный билль» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются его ключевые предвыборные обещания. Законопроект, в частности, подразумевает увеличение потолка госдолга США до $4 трлн.

В ноябре 2024 года госдолг США перевалил за $36 трлн. Ранее, 11 июня, министр финансов страны Скотт Бессент заявил, что долг превышает $36,9 трлн.

Публичный долг — это долг перед частными структурами, физическими лицами и иностранными государствами. Вашингтон занимает деньги путем выпуска государственных облигаций. Их эмитирует Минфин США. Бумаги продаются на открытом рынке, на биржах страны, поэтому купить их может любой желающий, тем самым поддержав американскую казну.