В Дохе начались непрямые переговоры о перемирии между ХАМАС и Израилем

Делегации Израиля и ХАМАС начали непрямые переговоры о перемирии в Катаре, сообщает BBC. Об этом также пишет London Broadcasting Company.

По данным источников The National, если соглашение о прекращении огня между сторонами будет достигнуто в ближайшие часы, тогда Трамп объявит о перемирии в понедельник, 7 июня.

Телеканал Sky News Arabia ранее сообщил со ссылкой на источники, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет содержать гарантии США о том, что ХАМАС и Израиль не возобновят боевые действия в ходе 60-дневного прекращения огня и после него. Проект соглашения также предусматривает передислокацию и последующий вывод войск Израиля с территории эксклава.

Также документ должен определить график доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, распределяемой поддерживаемым США фондом.

Предложение США о 60-дневном перемирии обсуждается последние несколько месяцев.