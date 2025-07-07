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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Дохе начались непрямые переговоры о перемирии между ХАМАС и Израилем

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Делегации Израиля и ХАМАС начали непрямые переговоры о перемирии в Катаре, сообщает BBC. Об этом также пишет London Broadcasting Company.

По данным источников The National, если соглашение о прекращении огня между сторонами будет достигнуто в ближайшие часы, тогда Трамп объявит о перемирии в понедельник, 7 июня.

ХАМАС согласился на предложение о перемирии
Политика
Сектор Газа

Телеканал Sky News Arabia ранее сообщил со ссылкой на источники, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет содержать гарантии США о том, что ХАМАС и Израиль не возобновят боевые действия в ходе 60-дневного прекращения огня и после него. Проект соглашения также предусматривает передислокацию и последующий вывод войск Израиля с территории эксклава.

Также документ должен определить график доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, распределяемой поддерживаемым США фондом.

Предложение США о 60-дневном перемирии обсуждается последние несколько месяцев.

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Полина Харчевникова
ХАМАС Израиль переговоры
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