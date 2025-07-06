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Военная операция на Украине ,  
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Над Тверской областью сбили беспилотник

Губернатор Руденя: над Тверской областью сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

В Бологовском округе Тверской области силы ПВО сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В ночь на 6 июля над территорией области также был сбит один БПЛА. Пострадавших не было.

В Ленинградской области сбили два беспилотника
Политика
Фото:Google Maps

Ранее Минобороны сообщило, что в период с 14:20 по 19:30 мск 6 июля российские средства ПВО сбили 48 беспилотников в небе над восемью регионами.

В Калужской области было уничтожено 13 дронов, по девять — в Брянской области и в Московском регионе, по шесть — в Белгородской и Смоленской областях, два — в Ленинградской области и по одному — в Курской и Новгородской.

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Евгений Вахляев
Тверская область Игорь Руденя Военная операция на Украине беспилотники
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