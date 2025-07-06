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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Пулково на час возобновил прием рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Петербургский аэропорт Пулково с 21:30 до 22:30 мск возобновил прием рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он был закрыт с 17:00.

Ранее в Росавиации сообщили, что по состоянию на 18:00 мск в Пулково было отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Оставались задержанными (на срок более двух часов) на вылет 37 рейсов.

В аэропорту Шереметьево сообщили, что приняли как на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Петербург.

В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Пулково Санкт-Петербург
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