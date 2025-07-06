Аэропорт Пулково на час возобновил прием рейсов
Петербургский аэропорт Пулково с 21:30 до 22:30 мск возобновил прием рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он был закрыт с 17:00.
Ранее в Росавиации сообщили, что по состоянию на 18:00 мск в Пулково было отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Оставались задержанными (на срок более двух часов) на вылет 37 рейсов.
В аэропорту Шереметьево сообщили, что приняли как на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Петербург.
Вечером 6 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении в Киришском районе двух беспилотников.
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