Аэропорт Пулково на час возобновил прием рейсов

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Петербургский аэропорт Пулково с 21:30 до 22:30 мск возобновил прием рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он был закрыт с 17:00.



Ранее в Росавиации сообщили, что по состоянию на 18:00 мск в Пулково было отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Оставались задержанными (на срок более двух часов) на вылет 37 рейсов.



В аэропорту Шереметьево сообщили, что приняли как на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Петербург.

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