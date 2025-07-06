В Коммунарке загорелся грузовой автомобиль
На Скандинавском бульваре в поселке Коммунарка в Москве загорелся грузовой автомобиль, сообщили РБК в столичном МЧС.
В ведомстве отметили, что пожар был оперативно потушен на площади 10 кв. м. Пострадавших нет.
По информации телеграм-канала SHOT, произошел взрыв в кабине КАМАЗа, водителя грузовика увезли в больницу на реанимобиле.
В Старопименовском переулке в Москве 2 июля загорелись два автомобиля, пожарные потушили пожар на площади 6 кв. м. Пострадавших в результате пожара не было.
Телеграм-канал Mash приводил слова очевидцев, из которых следовало, что произошло несколько взрывов и сгорели как минимум две машины.
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