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Общество ,  
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В Коммунарке загорелся грузовой автомобиль

На Скандинавском бульваре в поселке Коммунарка в Москве загорелся грузовой автомобиль, сообщили РБК в столичном МЧС.

В ведомстве отметили, что пожар был оперативно потушен на площади 10 кв. м. Пострадавших нет.

По информации телеграм-канала SHOT, произошел взрыв в кабине КАМАЗа, водителя грузовика увезли в больницу на реанимобиле. 

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Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В Старопименовском переулке в Москве 2 июля загорелись два автомобиля, пожарные потушили пожар на площади 6 кв. м. Пострадавших в результате пожара не было.

Телеграм-канал Mash приводил слова очевидцев, из которых следовало, что произошло несколько взрывов и сгорели как минимум две машины.

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Евгений Вахляев, Яна Баширова Яна Баширова
грузовик Москва пожар
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