МЧС ответило на сообщения о взрывах автомобилей в центре Москвы
Прибывшие на место пожарные потушили пожар в Старопименовском переулке в центре Москвы, где загорелись два автомобиля.
Об этом РБК сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание двух автомобилей на площади 6 м²», — говорится в сообщении.
О пострадавших сведения не поступали, уточнили в ведомстве.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в центре Москвы в Старопименовском переулке взорвалась машина. Телеграм-канал привел слова очевидцев, из которых следовало, что произошло несколько взрывов и сгорели как минимум две машины.
Прокуратура Московской области 1 июля сообщила, что на парковке в селе Акулово Одинцовского района сгорело 13 автомобилей. По предварительным данным, очаг возгорания находился в первом ряду машин. Пострадавших в результате пожара не было.
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