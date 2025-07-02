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МЧС ответило на сообщения о взрывах автомобилей в центре Москвы

МЧС ответило на сообщения о взрывах автомобилей в центре Москвы
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Прибывшие на место пожарные потушили пожар в Старопименовском переулке в центре Москвы, где загорелись два автомобиля.

Об этом РБК сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание двух автомобилей на площади 6 м²», — говорится в сообщении.

О пострадавших сведения не поступали, уточнили в ведомстве.

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Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в центре Москвы в Старопименовском переулке взорвалась машина. Телеграм-канал привел слова очевидцев, из которых следовало, что произошло несколько взрывов и сгорели как минимум две машины.

Прокуратура Московской области 1 июля сообщила, что на парковке в селе Акулово Одинцовского района сгорело 13 автомобилей. По предварительным данным, очаг возгорания находился в первом ряду машин. Пострадавших в результате пожара не было.

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