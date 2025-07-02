Бастрыкин поручил проверить дело о смерти подростка в ДТП под Саратовом

Фото: ГУ МВД России по Саратовской области / Telegram Фото: ГУ МВД России по Саратовской области / Telegram

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о смерти 15-летнего подростка в ДТП в селе Подлесное Марксовского района Саратовской области, сообщила в телеграм-канале пресс-служба СК.

«Председатель СК поручил руководителю СУ по Саратовской области Костину Д.А. организовать процессуальную проверку по доводам публикаций и представить доклад, в том числе о принятом надзорным ведомством решении», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, распространенная в СМИ информация о смерти мальчика от травм, полученных при ДТП, вызвала массовое возмущение среди местных жителей.

Согласно информации СК, виновник аварии, который, находясь за рулем автомобиля, сбил передвигавшегося на мопеде подростка, принадлежит к проживающим в селе «представителям этнической группы, постоянно совершающим противоправные действия».

Авария в Подлесном произошла 1 июля. Автомобиль «Лада Веста», за рулем которого был один из живущих в селе цыган, врезался в мопед Bolt, за рулем которого был 15-летний мальчик. От полученных травм подросток скончался.

После гибели ребенка жители села собрались на сход и потребовали от местных властей выселить всех представителей цыганской общины, проживающих в Подлесном, сообщили «164.ru» и «СарБК».

Глава района Дмитрий Романов заявил, что инцидент надо разрешить «через призму правового поля», и пообещал установить камеры видеофиксации на перекрестке, где произошла трагедия.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок по пяти лет.