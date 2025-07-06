Сальдо сообщил об обстреле ВСУ поликлиники в Новой Каховке

Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, жертв в результате обстрела нет. Один охранник получил контузию, ему оказывают помощь.

Вечером 5 июля Сальдо сообщал об объявлении в Херсонской области режима ракетной опасности, он действовал около трех часов.

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