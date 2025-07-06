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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил об обстреле ВСУ поликлиники в Новой Каховке

Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, жертв в результате обстрела нет. Один охранник получил контузию, ему оказывают помощь.

Вечером 5 июля Сальдо сообщал об объявлении в Херсонской области режима ракетной опасности, он действовал около трех часов.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В конце июня Сальдо сообщил, что в Херсонской области начались лесные пожары на площади свыше 600 га. По словам губернатора, возгорания возникли «в результате вражеской агрессии». Он отметил, что пожары вспыхнули в течение одних суток, и назвал их причиной масштабный поджог. Большинство из пожаров ликвидировали, уточнил тогда губернатор.

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Теги
Евгений Вахляев
Владимир Сальдо Херсонская область обстрел ВСУ Военная операция на Украине артиллерийский обстрел
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